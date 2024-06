Tischtennis-Finale in Frankfurt Borussia zum vierten Mal in Folge Meister

„Es war ein 50:50 Spiel, bei dem Tagesform und auch etwas Glück eine Rolle spielten“, meinte Borussia-Cheftrainer Danny Heister. „Ich bin total stolz auf meine Mannschaft.“ Die Anerkennung des Gegners war den Borussen, die als Hauptrundenzweite ins Finale gingen, im fairen Spitzensport Tischtennis gewiss. „Der Borussia-Erfolg ist für mich nicht überraschend“, kommentiert FC-Nationalspieler Patrick Franziska. „Düsseldorf bringt in Finalspielen immer eine andere Qualität. Sie haben verdient gewonnen.“In diesem Endspiel, das in Frankfurt gespielt wurde, war alles drin, was Tischtennis so interessant macht. Einen Favoritensieg, Matches auf Augenhöhe mit unglaublichen Ballwechseln, die die Naturgesetze scheinbar außer Kraft setzen, ein nicht zu erwartendes Comeback, ein Momentumwechsel durch eine leichte Verletzung, erstaunliche Kampfbereitschaft gepaart mit unbändigem Siegeswillen und nervenzerfetzende Spannung. Alles begann mit einem Duell zweier deutscher Nationalspieler, die in der Weltrangliste auf den Plätzen neun und zehn notiert sind und damit die beiden besten deutschen Spieler sind. Für die Borussia trat die Nummer zehn Dang Qiu an den Tisch, auf FC-Seite stand Franziska. Und der legte überragend los, ließ dem amtierenden Europameister zunächst keine Chance. Aber Qiu fuchste sich rein ins Spiel, kam nach dem 6:11 und 1:4 im zweiten besser in die Begegnung, brachte sein Spiel besser durch. Und dann fasste sich Franziska immer häufiger an den hinteren rechten Oberschenkel. „Im zweiten Satz ist es mir bei einem Ausfallschritt reingefahren, später hat es bei jedem Schritt gezogen. Ich habe nach dem dritten Satz überlegt, weiterzumachen“, verrät „Franz“. „Aber Dang hat zweimal überragend gespielt. Es wäre für mich auch ohne die Verletzung schwer geworden.“ So aber stand ein relativ klares 3:1 für die Borussia als erstes Ergebnis auf der Anzeigetafel.