Borussia zieht ins Finale ein Borussia greift erneut nach dem Titel

Nach der Niederlage im Vorschlussrunden-Rückspiel schickte TSV Coach Koji Itagaki mit Jin Ueda, Bastian Steger und Filip Zeljko zwar dasselbe Trio an den Tisch, änderte aber die Positionierung. Diesmal war sein Top-Mann Ueda die Nummer drei, während Steger auf Position eins rutschte und Zeljko als Nummer zwei aufgeboten wurde. Weil Heister an der siegreichen Formation des Rückspiels festhielt, kam es in den ersten drei Matches zu den genau gleichen Duellen wie in der Auftaktbegegnung der Serie „best of three“, nur an anderen Positionen.