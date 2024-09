3:0-Sieg gegen Bad Homburg Borussia zurück in der Erfolgsspur

Auch Kay Stumper und Anton Källberg mussten in ihren Partien gegen Yuma Tsuboi und Kristian Karlsson nochmal kämpfen. Dennoch gewann erst Stumper sein Spiel 3:1, anschließend setzte sich Källberg im schwedischen Duell durch und sicherte damit den Siegpunkt für Düsseldorf. Stumper bekam von Heister erneut die Chance, sich zu zeigen. Stumper war in bester Spiellaune und zeigte ein wirklich gutes Match. Der 21-Jährige setzte ich mit 3:1 durch und gab es zur Pause bereits einen 2:0-Vorsprung für die Düsseldorfer. Das anschließende Schweden-Duell Källberg gegen den Ex-Borussen Karlsson bescherte den Zuschauern blitzschnelles, druckvolles Tischtennis mit fantastischen Ballwechseln. Die beiden Nationalmannschaftskollegen, die gemeinsam Silber mit dem Team in Paris bei den Olympischen Spielen gewannen, schenkten sich – wie erwartet – nichts. Källberg war am Ende noch ein bisschen druckvoller, spielte noch platzierter und entschied so die Partie für sich.