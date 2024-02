Tischtennis Zurück in der Erfolgsspur

Das gelang dank Källberg, Kay Stumper und Timo Boll. Dieses Trio schaffte es, den Bock umzustoßen und die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur zu schmettern. Allerdings täuscht das klare Gesamtergebnis etwas über die Arbeit hinweg, die die Borussen in den einzelnen Partien zu leisten hatten. So hatte direkt in der Auftaktbegegnung Källberg die Unterstützung des Publikums nötig, um Irvin Bertrand in die Schranken zu weisen. Der junge Franzose hatte nach seiner zweiten Hüftoperation erst letzte Woche, beim Post-Sieg über den SV Werder Bremen sein Comback gefeiert und erst seinen zweiten Liga-Einsatz erhalten. Dabei hatte Bertrand den amtierenden Doppel-Europa- und Weltmeister Mattias Falck bezwungen. Källberg war also gewarnt. Und er musste auch teilweise Weltklasse-Schläge produzieren, um mit Bertrand fertig zu werden. „Irvin hatte schon seine Chancen gegen Anton, aber die hat er nicht genutzt“, ärgerte sich Bertrands Mitspieler Daniel Habesohn.