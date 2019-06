Borussia-Trio überzeugt bei den Polish Open : Dreimal Gold für Rollstuhl-Tischtennisspieler

Düsseldorf Bei den Polish Open räumt Borussias Trio Sandra Mikolaschek, Tom Schmidberger und Valentin Baus kräftig ab. Mikolaschek beeidruckt dabei durch ihre steil ansteigende Lernkurve.

Die Rollstuhl-Tischtennisspieler der Borussia haben bei den Para Polish Open in Wladyslawowo mit ihrer Leistungsstärke beeindruckt. Gold erspielte sich Sandra Mikolaschek in der Wettkampfklasse 4 (mittlere Querschnittlähmung), Tom Schmidberger sicherte sich in der WK 3 (höhere Querschnittlähmung) gleich zweimal Gold. Im Einzel- und Teamwettbewerb war der Düsseldorfer ganz oben. Mit zweimal Silber in der WK 5 (niedrige Querschnittlähmung) kehrte Valentin Baus aus Wladyslawowo zurück. Damit trugen die Düsseldorfer entscheidend zum überragenden Abschneiden des bundesdeutschen Para-TT-Teams bei. Acht deutsche Starter holen acht Einzel- und drei Teammedaillen.