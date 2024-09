Gegen Lin Shidong Borusse Dang Qiu unterliegt im Finale von Macao

Der Traum von Dang Qiu ging dann doch nicht in Erfüllung. Der Tischtennis-Profi von Borussia Düsseldorf hatte sich sozusagen in der „Höhle der Löwen“ im Chinesischen Macao bei den WTT-Champions bis ins Finale gespielt. Nur ein Sieg fehlte noch, um mit dem Siegerpreis von 35.000 US-Dollar und 1.000 Weltranglistenpunkten in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen zurückzureisen. Doch Lokalmatador Lin Shidong nutzte seinen Heimvorteil nahm den größten Batzen des Preisgeldes mit und überließ dem Düsseldorfer immerhin noch 27.000 Dollar und 700 Weltranglistenpunkte. Lin, der auch schon in der Vorwoche das WTT-Turnier in kasachischen Almaty gewonnen hatte, ließ Qiu im Endspiel keine Chance. Mit 0:4 (5:11, 6:11, 8:11, 8:11) musste der Borusse die Spielstärke des Chinesen anerkennen. Für Lin war es der zehnte Sieg in Folge auf der World-Tabletennis-Tour (WTT).