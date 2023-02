Tischtennis Borussia jubelt über Finaleinzug

Der TTC hatte sich im Hexenkessel am Staufenplatz in die Partie zurückgespielt. Auch weil Källberg in seinem zweiten Match, diesmal gegen Harimoto, sich ein Beispiel an seiner ersten Auseinandersetzung nahm, ebenfalls eine 2:0-Satzführung verspielte, diesmal aber auch den fünften Satz verlor. Es stand 2:2. So kam es zum Duell des amtierenden Europameister Qiu mit dem zweimaligen kontinentalen Titelträger Ovtcharov. Sollte der Neu-Ulmer gewinnen, wären die Borussen raus aus dem Kampf um die Europa-Krone. Sollte Qiu gewinnen, war noch nichts entschieden, denn dann musste das „golden Match“ ausgespielt werden. Der Druck auf den Düsseldorfer war enorm, und er hielt im Stand. Qiu gewann, machte den 3:2 Heimsieg perfekt, egalisierte somit in der Addition der Hin- und Rückspielergebnisse auf 5:5. Wie knapp es war, zeigt, dass die Borussia insgesamt 214 Punkte gemacht hat, die Neu-Ulmer 215.