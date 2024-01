Tischtennis Zurück im Alltag

Noch ist auch unklar, wer genau für den Pokalsieger der Saison 2023/24 an der Fulda am Tisch stehen wird. Boll, Stumper und Borgar Haug werden den Kurztrip vom Staufenplatz mitmachen. Boll und Haug, weil sie in der vergangenen Woche keine Auslandseinsätze hatten. Und Stumper, weil er in Goa, nachdem er sich mit drei Siegen erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte, in Runde eins des Hauptfeldes an An Jaehyun (Korea) scheiterte. „Dang Qiu ist momentan für das Spiel nicht vorgesehen“, offenbart Heister. „Bei Anton Källberg werden wir sehen, wann er aus Goa zurückkommt und wie er drauf ist.“