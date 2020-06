Beach-Volleyball : Borger/Müller Erste der Beachliga

Düsseldorf Die Düsseldorfer Volleyballerinnen Karla Borgers und Svenja Müller (beide DJK TuSA 06) haben zwölf der 14 Hinrundenspiele der Beachliga gewonnen. Dabei starten weder Borger noch Müller mit ihren angestammten Spielpartnerinnen in die Premierensaison der Beachliga, die auf den Plätzen im Arena-Sportpark gespielt wird.

Normalerweise ist Borger mit Julia Sude unterwegs und sie haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im Blick. Weil aber die Spiele coronabedingt um ein Jahr verschoben wurden, legt Sude einen konzentrierten Zwischenspurt in ihrem Studium ein. Da blieb keine Zeit für die Beachliga. Also griff die 32-jährige Borger zum Telefon und fragte die amtierende deutsche U19-Meisterin Müller, ob sie für die Beachliga in Düsseldorf an ihrer Seite spielen wolle. Müller wollte. „Wir haben vor dem Turnier sechsmal miteinander trainiert", verrät Müller. „Taktisch kann ich von Karla noch viel lernen. Sie hat auch den viel besseren Überblick über das Spiel. In den Auszeiten gibt sie die richtigen Tipps."