Tischtennis Boll und Källberg kämpfen um die Olympischen Spiele

Aber auch Anton Källberg, könnte am Ende ganz oben stehen. In der Bundesliga musste der schwedische Borusse bislang nur eine Niederlage wegstecken, bei Turnieren verkaufte er sich weit unter Wert und schied im Einzel zuletzt früh aus. In Antalya möchte er Solo an seine Top-Ergebnisse im Doppel anknüpfen: Beim WTT Feeder Stockholm gewann er mit Truls Moregardh an seiner Seite. In der Türkei geht er mit seinem Stammpartner Kristian Karlsson an den Start. Timo Boll tritt ebenfalls in der Doppelkonkurrenz an. Er spielt mit seinem Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska.