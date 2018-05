Lokalsport: Boateng schafft Quali für Deutsche Meisterschaft

Düsseldorf

Jaron Boateng vom ART feierte bei den Regions-Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathletik einen äußerst gelungenen Einstand in die Freiluftsaison. Trotz erschwerender Wetterverhältnisse hat der Youngster die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften souverän gemeistert. Mit 6531 Punkten steigerte sich der ART-Athlet zur persönlichen Bestleistung, hat aber sein Limit noch keineswegs erreicht. So überwand Boateng beim Stabhochsprung in Ratingen 3,60 Meter, hat allerdings auch schon einmal die Vier-Meter-Marke bewältigt. Wenn Boateng sein Potenzial weiter ausschöpft, dürfte er schon bald in den erweiterten Kandidatenkreis für die internationalen Wettkämpfe rücken.