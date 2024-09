Am Sonntag gibt es in Düsseldorf Stabhochsprung Lita-Baehre springt am Rheinufer

Düsseldorf · Beim Stabhochsprung und 3x3-Basketball gibt es am Samstag und Sonntag in Düsseldorf hochklassigen Sport. Zu den Stars, die am Rheinufer zu sehen sein werden, gehört auch Bo Kanda Lita-Baehre.

13.09.2024 , 17:09 Uhr

Bo Kanda Lita Baehre springt am Sonntag in Düsseldorf. Foto: dpa/David Inderlied

Von Falk Janning