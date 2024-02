Leichtathletik Düsseldorf feiert Lita Baehre

Nun hofft Lita Baehre, dass er in diesem Jahr an seine großen Erfolge anknüfen kann. In Düsseldorf gibt es dafür eine erste Nagelprobe. Einen besseren Ort kann er sich dafür gar nicht vorstellen. „Als gebürtiger Düsseldorfer hängt mein Herz an meiner Heimatstadt. Es ist ein großartiges Gefühl, wieder dorthin zurückzukehren, wo mein sportlicher Weg begonnen hat“, sagt er. Im Düsseldorfer Stadtteil Flingern war er groß geworden, hatte die Montessori-Grundschule und das Lessing-Gymnasium an der Ellerstraße besucht. Seine sportliche Laufbahn begann Lita Baehre zunächst als Basketballer beim ART. Dort wurde aber schnell sein Talent als Leichtathlet sichtbar. 2016 wechselte er als 17-Jähriger schließlich zu den Leichtathleten des TSV Bayer 04 nach Leverkusen und machte eine steile Karriere. 2018 wurde er Deutschlands Jugendsportler des Jahres. Er gewann mehrere Deutsche Junioren-Meisterschaften, wurde fünfmal Deutscher Meister und dreimal Deutscher Hallenmeister. Seine beste internationale Platzierung erzielte er am 1. Oktober 2019 mit einem vierten Platz und übersprungenen 5,70 Metern bei der Weltmeisterschaft 2019 in Doha und mit 5,85 Meter bei der Europameisterschaft 2022 in München. 2021 belegte Lita Baehre bei den Olympischen Spielen in Tokio mit 5,70 Meter den elften Platz. Ein Jahr später übersprang er bei den Europameisterschaften eine Höhe von 5,85 Meter und gewann mit Silber seine erste internationale Medaille bei den Senioren. Seine persönliche Bestleistungen liegen bei 5,90 Meter (aufgestellt am 25. Juni 2022 in Berlin) und in der Halle bei 5,70 Meter (10. Februar 2019 in Chemnitz).