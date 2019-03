Oberliga: Bittere Niederlage in letzter Sekunde für SC West

Bittere Niederlage in letzter Sekunde für SC West

Turus Maximilian Funk (r.) im Duell mit seinem Gegenspieler Pascal Weber in Diensten des VfB. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH

In der Fußball-Oberliga fiel die Entscheidung erst spät.

(mjo/zab) Pures Entsetzen beim SC West nach dem Spiel gegen ETB Essen: In der letzten Minute der Nachspielzeit hat ETB im Abstiegskrimi den 2:1-Siegtreffer erzielt. Damit tauschten die Teams die Tabellenpositionen und der SCW rutscht wieder in den roten Bereich. Doch die Art und Weise der Niederlage brachte West-Trainer Ranisav Jovanovic in Rage.