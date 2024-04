Handball Bittere Heim-Pleite für Interaktiv

Einen weiteren empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der dritten Bundesliga mussten die Handballer von Interaktiv Düsseldorf-Ratingen wegstecken. Nachdem es zuletzt bereits gegen den TV Homburg eine bittere Niederlage gab, musste man sich im TuS Dansenberg nun einem weiteren direkten Konkurrenten mit 28:35 beugen. Während Homburg und Dansenberg jetzt in der Tabelle an den Düsseldorf-Ratingern vorbeigezogen sind, fiel Interaktiv auf Rang 14, den ersten Abstiegsplatz zurück. Damit nicht genug, spricht nun der direkte Vergleich aus Hin- und Rückspiel, der am Ende bei Punktgleichheit entscheidet, für den TV und den TuS. Zudem machte im TV Aldekerk ein weiterer direkter Konkurrent Boden gut. Durch eine 36:30-Erfolg gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden ist Aldekerk jetzt punktgleich mit Interaktiv.