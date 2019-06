Zehnjähriger Poolbillard-Spieler : Laurens Kiani macht Colours-Kollegen stolz

Düsseldorf Der zehnjährige Poolbillard-Spieler tritt bei der Deutschen Meisterschaft gegen fünf Jahre Ältere an. Dabei bleibt er ohne Sieg, zeigt aber starke Leistungen.

Ohne Sieg kehrte Laurens Kiani von der deutschen Meisterschaft im Billard zurück – doch enttäuscht war darüber niemand, denn der Zehnjährige vom BC Colours trat im U15-Wettbewerb gegen zum Teil deutlich ältere Gegner an. Kiani hatte sich in der Disziplin 9-Ball als Vize-Meister der Landesmeisterschaft des Billard Landesverbandes Mittelrhein (BLMR) qualifiziert. In Bad Wildungen war er aufgrund seines Alters der große Außenseiter. Doch der Benrather schlug sich in der Wandelhalle des hessischen Kurortes großartig und verlor nur knapp: Gegen Felix Vogel (PDV Marburg) unterlag er 1-3, gegen Felix Reichel (Breakers Berlin) nach einem packenden Satz unglücklich mit 2-3.