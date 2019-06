Billard-Verbandsmeisterschaften : Fünffach-Erfolg für Colours-Senioren

Düsseldorf Bei den Verbandsmeisterschaften machten die Düsseldorfer Billardspieler die Podestplätze unter sich aus.

Beim letzten Wettbewerb der Saison des Pool-Billard-Verband Mittelrhein räumten die Senioren des BC Colours noch einmal richtig ab. Bei den 10-Ball-Verbandsmeisterschaften gelang Raimund Kluske, Carsten Sliwka, Harald Heller und Michael Stahl, also gleich vier Spielern des BC, der Einzug ins Halbfinale. Ins Finale schafften es Kluske und Sliwka. Beide setzten sich jeweils mit 7:3 durch. Im Endspiel war dann Kluske nicht zu schlagen, in einer engen Partie schlug er Sliwka mit 7:5. Den dritten Platz holte sich Heller nach einem 7:6 gegen Stahl. Das überragende Mannschaftsergebnis wurde von Michael Bonhoff, einem weiteren Colours-Spieler, komplettiert.

In der Herrenkonkurrenz setzte sich Tim Guber in Bergisch Gladbach in der Vorrunde noch souverän durch, scheiterte dann aber im Halbfinale aber mit 4:7 an Alexander Rehborn (BC Solinger Niners). Auch im Spiel um Platz 3 zog der Oberligaspieler gegen Pascal Scherer den Kürzeren.