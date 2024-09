Bezirksligist beendet seine Negativserie TuS Gerresheim überrennt den MSV

Auf dem Kunstrasenplatz an der Heidelberger Straße ging der Kapitän des TuS vorbildlich voran. Der diesmal auf dem Flügel eingesetzte Stefanovski, normalerweise in der Defensive für das Toreverhindern zuständig, nutzte die Freiräume, die die nur halbherzig verteidigenden Gastgeber gewährten, aus und traf gleich dreimal. „Das war eine bodenlose Leistung. Wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gegangen“, kritisierte MSV-Coach Mo Rifi seine durchaus namhaft besetzte Elf. Während in Eller nach der zweiten Pleite in Folge Gesprächsbedarf besteht, dürften die Spekulationen um TuS-Trainer Harald Becker nun erst einmal verstummt sein.