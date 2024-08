Fünftes Jahr Bezirksliga Warum TSV Urdenbach vor einer schweren Saison steht

Am kommenden Sonntag geht der TSV Urdenbach in seine fünfte Saison in der Bezirksliga. Große Sprünge sind für den Klub aus dem tiefsten Düsseldorfer Süden aber auch in diesem Jahr nicht drin. Bei Transfers müssen sie kreativ werden. Elf Spieler haben den Klub im Sommer verlassen. Trainer Mike Kütbach stand vor der Herausforderung, mit wenigen Mitteln ein Team zusammenzustellen, was in der Bezirksliga bestehen kann.