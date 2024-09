SV Lohausen schlägt Kalkum-Wittlaer Warum die Freude nach dem Derbysieg gedämpft ist

Wie dem auch sei. Lohausen hatte nun die Führung im Rücken und war kurz darauf auch in Überzahl, was den Gastgebern insgesamt aber gar nicht so gut tat. „Es ist nie einfach, gegen einen dezimierten Gegner zu spielen. Aber natürlich hätten wir unsere Angriffe sauberer und fokussierter zu Ende spielen müssen“, monierte Lohausens Trainer Nikolaos Tsakiris den fehlerhaften Auftritt seiner Elf in Überzahl. Der TVKW, der bis dahin sein schwächeres „Auswärts-Gesicht“ präsentiert hatte, schien aus der Roten Karte neue Motivation zu ziehen. Über Marc Bäsner und Lars Jansen näherten sich die Gäste dem LSV-Tor an und kamen just in dem Moment, als Michael Behlau im Krankenwagen die Anlage verließ, durch Kapitän Altan Top zum Ausgleich (60.). Für einen Akteur auf Seiten der Gastgeber war spätestens nun der Zeitpunkt reif, um noch einmal einen Gang hochzuschalten. Gemeint war Jona Simon,. Der im Sommer vom Oberligisten VfB 03 Hilden an den Neusser Weg zurückgekehrte Mittelfeldspieler hat am ehesten die Fähigkeiten, einmal in die großen Fußstapfen eines Michael Behlau zu treten, sollte dieser seine Karriere beenden.