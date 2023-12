Enges Rennen in der Bezirksliga Wieso der Herbstmeister nicht zwingend als Spitzenreiter in die Winterpause geht

Khalid Channig hat den Ärger über die Punktverluste verarbeitet. „Entscheidend ist doch, wer am Saisonende ganz oben steht“, sagt der Coach des FC Kosova. In den verbleibenden Spielen vor der Winterpause gegen den TSV Bayer Dormagen (15. Platz) am Sonntag und beim TuS Mündelheim (18.) dürfte der Aufstiegsanwärter vor ähnliche Aufgaben gestellt werden wie gegen defensiv eingestellte Rather. „Wir wollen noch sechs Punkte einfahren und können dann mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, sagt Channig.