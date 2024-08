Der Kreisliga-Königstransfer von 2023 Wie es beim CfR Links mit Sidney Sam weitergeht

Was war das vor knapp einem Jahr für eine Hammer-Meldung: Der CfR Links hatte Sidney Sam verpflichtet. Ja genau, den Sidney Sam. 122 Spiele hat der heute 36-Jährige in der Bundesliga gespielt. Er stand unter anderem beim Hamburger SV, Bayer Leverkusen und dem FC Schalke 04 unter Vertrag. 2013 wurde er von Joachim Löw sogar für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Fünf Mal kam er insgesamt zum Einsatz. Er brachte ein wenig Starglamour, nicht nur zum CfR Links, sondern in die gesamte Kreisliga A.