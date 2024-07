Start am 18. August Was Sie zur Saison 24/25 der Bezirksliga Niederrhein 1 wissen müssen

Bei Sparta Bilk sind die beiden Brüder Ben Abelski und Alon Abelski im Fokus. Ben (41), der ältere der beiden, spielte lange in der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga Nord und West. Sein sechs Jahre jüngerer Bruder Alon hat in der Saison 09/10 beim MSV Duisburg und im Jahr darauf bei Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga gespielt. Später dann noch bei Eintracht Trier und dem damaligen Drittligisten SpVgg Unterhaching. Trainer der Bilker ist übrigens Gabriel Bittencourt, der Bruder von Bremen-Profi Leonardo Bittencourt. Vater Franklin stieg einst mit Energie Cottbus in die Bundesliga auf.