Nach Aufstieg aus der Kreisliga Warum der DSC 99 die große Überraschung sein könnte

Es war vor nicht allzu langer Zeit noch Oberligist und stürzte dann bis in die Kreisliga A ab. Nun ist der DSC 99 wieder Bestandteil der Fußball-Bezirksliga. Wir werfen einen Blick auf den Rückkehrer.



Wer kam? In allen Mannschaftsteilen legte der Aufsteiger im Sommer punktuell zu. Für die Abwehr kam Pierluigi Principe aus Gnadental, dazu mit dem früheren Jugend-Nationalspieler Dennis Dowidat für das Mittelfeld der bislang im Kader noch fehlende Strippenzieher. Vorne deutete Onurcan Baysal in den Testspielen bereits seine Torjägerqualitäten an. Alle drei sind sofort Kandidaten für die Startelf. Die aus Benrath gekommenen Ousainou und Abdoulie Sarr müssen sich, sofern alle Mann an Bord sind, wohl zunächst einmal in Geduld üben.