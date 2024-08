Nur 17 Feldspieler im Kader Warum dem SC Düsseldorf-West der Absturz in die Kreisliga A droht

Der Engpass zwischen den Pfosten könnte die Situation des einstigen Oberligisten nicht treffender zum Ausdruck bringen. Die Not ist groß an der Schorlemerstraße. Es fehlt nicht nur auf dem Platz an Quantität und Qualität. Auch neben dem Spielfeld herrscht Mangel. So läuft man beim SC West der Musik schon vor dem ersten Pflichtspiel hinterher. Ein Ende des sportlichen Sturzflugs ist nicht in Sicht.