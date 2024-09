Aufstiegsfavorit holt nur drei Punkte Nach vier Spielen - erster Bezirksliga-Klub schmeißt den Trainer raus

Nach einem Gespräch des sportlichen Leiters Marcel Krüger am Montagabend mit Trainer Gabriel Bittencourt stand fest, dass beide Seiten getrennte Wege gehen. Krüger macht keinen Hehl daraus, dass es bei der Entscheidung keinen Gewinner gibt. „Mir tut es einfach extrem weh, weil Gabriel auch ein guter Freund ist“, sagt der 38-Jährige. Umso deutlicher zeigt die Trennung aber auch, wie groß der Druck bei Sparta in dieser Saison ist. Mit einer noch einmal namhaft verstärkten, extrem routinierten Mannschaft wollte man in dieser Saison vorne wegmarschieren. Die Realität sieht anders aus. „Wir laufen unseren Ansprüchen meilenweit hinterher“, findet Krüger deutliche Worte.