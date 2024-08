Meyer wechselte zu Sparta Bilk Tus Gerresheim muss den Torgaranten ersetzen

So lief die Vorbereitung: Gemessen an den Testsielergebnissen riss das Team von der Heyestraße in der Vorbereitung keine Bäume aus. Gegen die A-Kreisligisten RW Lintorf (1:2) und SV Wersten 04 (1:4) setzte es Niederlagen. Am vergangenen Wochenende zeigte auch die starke 1. Spielvereinigung Solingen-Wald der Becker-Elf beim 0:5 die grenzen auf. Doch der trainer will die Resultate nicht überbewertet wissen. „Wir haben viel experimentiert und einen neuen Ansatz gewählt. Ziel ist es, zum Punktspielstart voll da zu sein“, erklärt der Fußballlehrer.