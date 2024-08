Bezirksliga Niederrhein 1 Das ist der Aufstiegsfavorit aus Sicht der Trainer

Einen der erfahrensten Trainer der Liga hat Tus Gerresheim mit Harald Becker. Der Fußballlehrer möchte seine verjüngte Elf in der Bezirksliga etablieren. Den Sprung nach oben traut der TuS-Coach vor allen Dingen Sparta Bilk zu. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Nermin Ramic. „Sparta Bilk, TSV Eller 04 und den HSV Langenfeld darf man vorne erwarten“, glaubt der Trainer der SG Benrath-Hassels. Und was macht sein Team, das als Aufsteiger dank einer ganz starken Hinserie zuletzt Rang vier belegte? „Wenn die drei genannten Klubs vorne sind, bleibt uns wohl wieder nur Platz vier“, sagt Ramic mit einem Augenzwinkern. In den Augen von Mike Kütbach muss das nach Understatement klingen. Denn für den Linienchef des TSV Urdenbach, der seine neu formierte Mannschaft irgendwo „zwischen Platz 10 und 18“ einlaufen sieht, ist die SG Benrath-Hassels neben Sparta Bilk der Favorit auf den Aufstieg. Auch Kerim Kara sieht die SG mit Sparta Bilk ganz vorne. Ob seine eigene Mannschaft als amtierender Vizemeister nach dem Verlust von Schlüsselspielern auch in der Lage sein wird, in den Titelkampf einzugreifen, lässt der Trainer der TSV Eller 04 noch offen. „Wir wollen auf jeden Fall den Anschluss an die Spitzengruppe halten.“