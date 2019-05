Bezirksliga-Fußball : Auswärtsaufgabe für Schwarz-Weiß

Schwarz-Weiß 06, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, muss beim TuS Grevenbroich antreten.

Der SC Schwarz-Weiß 06, der neue Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, ist im ersten Spiel, seitdem er die Spitzenposition übernommen haben, beim TuS Grevenbroich gefordert. Am Sonntag um 15 Uhr tritt der SC bei den abstiegsbedrohten Grevenbroichern an. Der Punkteabstand des TuS zur Konkurrenz liegt bereits im zweistelligen Bereich. Dennis Wienhusen, Trainer von Schwarz-Weiß, hat die Zielsetzung klar definiert: „Wir wollen in Grevenbroich gewinnen und den ersten Platz festigen.“ Dafür muss die Pflichtaufgabe aber erst einmal gelöst werden.