Fußball Eller 04 nimmt die Hürde beim Favoritenschreck

Im Tabellenkeller machte der Lohausener SV mit dem 4:1-Auswärtssieg über den TSV Urdenbach ebenfalls am Samstag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. „Wir haben gut eine halbe Stunde lang mit dem Wetter zu kämpfen gehabt und sind verdient in Rückstand geraten. Nach der Pause haben wir den Gegner dann aber laufen lassen, was sich in der Schlussphase letztlich auch ausgezahlt hat“, konstatierte Lohausens Trainer Philipp Zwiebler. Mann des Tages auf Seiten des LSV war Lukas Kleine-Bley, dem in den letzten sieben Minuten ein lupenreiner Hattrick (83., 88., 90.) gelang.