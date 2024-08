Transfers mit Stallgeruch So geht der SV Lohausen in die kommende Spielzeit

Neuzugänge: Der Lohausener SV bediente sich in der jüngeren Vergangenheit vornehmlich aus den eigenen Reihen und verfolgte diese Strategie indirekt auch in dieser Transferperiode. Denn mit Laurence Doru Celik (TV Kalkum-Wittlaer) und Jona Simon (VfB 03 Hilden) gelang es den verantwortlichen, zwei „verlorene Söhne“ zurückzuholen. Vor allen Dingen die Verpflichtung von Simon ist ein echter „Coup“. Der junge Mittelfeldspieler stand in den vergangenen beiden Spielzeiten in Hilden regelmäßig in der Landes- oder Oberliga auf dem Platz. „Er ist unser Königstransfer“, sagt Nikolaos Tsakiris über den Mann, der auch Michael Behlau in der Zentrale etwas entlasten soll. Im Schatten solcher Akteure sollen auch die weiteren Neuen wie Niko Raicevic David Baffour oder Dominik Jürgensen, die zuletzt nur unterklassig kickten, schnell das Bezirksliga-Niveau adaptieren.