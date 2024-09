104. Großer Preis der Landeshauptstadt Außenseiter triumphiert im Saisonfinale

Im Rahmenprogramm gab es den finalen Lauf zum Preis der Perlenkette, ein Schmuckstück, das sich nicht unerwartet Nina Baltromei um den Hals legen konnte. Die 26jährige aus Mülheim/Ruhr war in dem Rennen für den Favoriten Mister Speaker gebucht, ließ sich auf nichts ein und kam nach offensivem Ritt am Ende zu einem sicheren Sieg. Da sie bereits zuvor einem Wertungslauf für sich entscheiden konnte, war ihr der Gesamtsieg in der in diesem Jahr in Düsseldorf neu aufgelegten Serie nicht zu nehmen. Es war zudem ein Heimsieg, denn es war der zehnte Jahrestreffer für die in Grafenberg beheimatete Katja Gernreich, keine schlechte Ausbeute bei aktuell 18 Pferden im Stall.