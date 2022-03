Fußball : Bellinghausen und das Abenteuer Bezirksliga

Axel Bellinghausen (re.) im Trikot des SC Unterbach. Hier im Bezirksligaspiel gegen Solingen Wald. Foto: Achim Blazy (abz)

Düsseldorf Seit dem Sommer 2021 spielt Axel Bellinghausen, Ex-Profi der Fortuna, für den SC Unterbach. Mit seiner Erfahrung hilft er dem Klub im Abstiegskampf.

Von Marcus Giesenfeld

Als in der Schlussphase der Partie zwischen dem SC Unterbach und dem DV Solingen gleich fünf Gästespieler auf Axel Bellinghausen als letzten Mann zuliefen, schwante den Anhängern des SCU unter den 150 Zuschauern am Niermannsweg noch einmal Böses. Doch Bellinghausen machte die „Hundertprozentige“ des Tabellendritten mit seiner Erfahrung zunichte, in dem er einen technischen Fehler auf gegnerischer Seite provozierte.

Auch wenn diese Aktion letztlich nichts an der 3:6-Heimniederlage des SC Unterbach änderte, zeigte sie eines. Bellinghausen bleibt auch in der Bezirksliga seiner Linie treu, die ihn schon als Bundesliga-Profi bei der Fortuna, beim 1. FC Kaiserslautern oder beim FC Augsburg auszeichnete. Der Linksfuß lässt sein Herz auf dem Platz, auf ihn können sich seine Mitspieler immer verlassen.

Info Bellinghausen war 15 Jahre Fußballprofi Geburtsdatum 17. Mai 1983 Geburtsort Siegburg Vereine in der Jugend TuS Oberpleis (1988-1993), Bayer 04 Leverkusen (1993-1998), Fortuna Düsseldorf (1998-2002) Vereine als Profi Fortuna Düsseldorf (2002-2005), 1. FC Kaiserslautern (2005-2009), FC Augsburg (2009-2012), Fortuna Düsseldorf (2012-10/2017) Stationen als Co-Trainer Fortuna Düsseldorf (10/2017-2021)

Das hat sich auch im betagteren Fußballalter nicht geändert. Neu sind höchstens die Räume, die Bellinghausen inzwischen beim SCU bespielt. War sein gewohntes Terrain zu Profizeiten noch die linke Außenbahn, so agiert der Routinier inzwischen eher im Zentrum. Gegen Solingen besetzte Bellinghausen die Mitte einer Dreier-Abwehrkette. „Ich bin inzwischen 38 Jahre alt. Da laufe ich auf außen halt keinem mehr davon“, sagt der gebürtige Siegburger, der in der Jugend auch für Bayer 04 Leverkusen spielte.

Ob nun auf Linksaußen oder und er Abwehrmitte – die Freude am Spiel ist bei Bellinghausen ungebrochen. „Es macht in Unterbach einfach unglaublich viel Spaß mit den Jungs auf dem Platz zu stehen“, sagt der Mann, der 76 Erstligaspiele und 218 Partien in der zweiten Bundesliga auf dem Buckel hat.

Die in der Vergangenheit erworbenen Meriten in den höchsten deutschen Spielklassen spielen für Bellinghausen selbst überhaupt keine Rolle – im Gegenteil. Der langjährige Publikumsliebling der Fortuna hat großen Respekt vor dem, was in der Bezirksliga geleistet wird. „Ich merke ja nun selbst, wie es sich anfühlt, nach 90 Minuten am Sonntagnachmittag am nächsten Morgen normal zur Arbeit gehen zu müssen. Da ziehe ich vor allen den Hut“, sagt Bellinghausen.

Und auch fußballerisch ist er durchaus angetan vom Niveau in der siebten Liga. „Bei Solingen standen beispielsweise einige richtig gute Kicker auf dem Platz, die auch schon einmal höherklassig unterwegs waren“, lobt der wohl prominenteste Spieler der Bezirksliga Gruppe 2. Immerhin standen aufseiten der Solinger Spieler wie Ismail Cakici (Turu, SC West, SG Unterrath), Bünyamin Dogan (SC West, SG Unterrath) und Tayfun Uzunlar (Turu, MSV Düsseldorf), die in der Düsseldorfer Amateurfußballszene keine unbekannte Namen sind.