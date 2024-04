Tischtennis Spitzen-Tischtennis am Staufenplatz

Das mit insgesamt 22.500 US-Dollar dotierte Tischtennis-Weltranglistenturnier der WTT-Feeder-Serie in der Borussia-Heimstatt glänzt mit einem neuen Teilnehmerrekord. Insgesamt 229 Spieler und Spielerinnen aus mehr als 40 Nationen haben ihre Meldung abgegeben und hoffen, die 600 Dollar Siegprämie und die 125 Weltranglistenpunkte für den Sieger, beziehungsweise die Siegerin einzustreichen. „Es ist mittlerweile das achte WTT-Feeder-Event innerhalb von zweieinhalb Jahren im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf. Und wieder haben wir einen Teilnehmendenrekord“, freut sich Turnierdirektor Alexander Schilling. „Das ist großartig und zeigt, dass die Stadt Düsseldorf und wir ein guter Gastgeber sind, zu dem auch Spitzenspielerinnen und -spieler aus der ganzen Welt immer wieder gerne zu Besuch kommen.“ Erstmals gehen beim Düsseldorf-Feeder Aktive aus Finnland, Malaysia, der Mongolei und Nepal an den Start.