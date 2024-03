Fußball Beim SC West gehen die Lichter aus

Während die Turu mit dem Erfolg beim Stadtnachbarn den Kontakt zum oberen Tabellendrittel hergestellt hat, gehen beim abgeschlagenen SC West die Landesliga-Lichter aus.



1. FC Monheim - MSV 7:0 Ganz so aussichtslos wie beim SC West ist die Ausgangslage für den MSV Düsseldorf noch nicht. Allerdings präsentierte sich der ebenfalls auf einem Abstiegsrang liegende Oberliga-Absteiger bei der 0:7-Abfuhr bei Spitzenreiter 1.FC Monheim maximal wie ein Bezirksligist. „Wir haben uns in Monheim nicht wirklich Punkte ausgerechnet, aber so darf man sich natürlich nicht präsentieren. Die erste Hälfte war bodenlos“, schimpfte Mo Rifi. Gegen den individuell auf allen Positionen besser besetzten Ligaprimus hätte den MSV nur großer Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg verholen. Doch auch das ließen die Elleraner missen. Dass dann ausgerechnet auch noch der ehemalige MSV-Torjäger Tom Hirsch dreimal für Monheim traf, rundete den desaströsen Nachmittag ab.



SG Unterrath - ASV Süchteln 0:3 Was Selbstvertrauen im Fußball ausmachen kann, wurde in der Partie zwischen der SG Unterrath und dem ASV Süchteln deutlich. Im Flutlichtspiel unterlag die gastgebende SGU in allen Belangen überlegenen Süchtelnern auch in der Höhe verdient mit 0:3. „Der Mannschaft hat man angemerkt, dass sie zuletzt keine guten Ergebnisse eingefahren hat. Wir wurden vom ASV schlichtweg aufgefressen“, sagte Unterraths enttäuschter Trainer Yannick Meurer nach der Partie. Vor allem der kurzfristig ausgefallene Zissis Alexandris riss eine riesige Lücke. In Person des Kapitäns fehlte der emotionale Leader und die wichtige Anspielstation in vorderster Front. So blieb die SGU vorne harmlos und hinten gegen die spritziger wirkenden Gäste um den agilen Doppeltorschützen Leonit Popova (17., 41.) oft zweiter Sieger. Auch Meurers zur Pause vorgenommene Korrekturen verpufften wirkungslos. Süchteln belohnte sich für einen guten Auftritt kurz vor Schluss sogar noch mit dem 3:0 (86.).