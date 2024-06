Letztes Spiel für Lohausens Trainer Zum Abschied ein 5:2-Sieg

Der Meister gab sich auch am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga keine Blöße. Beim 3:2-Auswärtssieg über den TSV Bayer Dormagen brauchte der Spitzenreiter FC Kosova zum Abschluss aber auch eine Portion Glück. Nicht nur die Gastgeber sahen vor dem entscheidenden Siegtreffer von Torjäger Max Stellmach (31. Saisontor) ein Foulspiel an einen ihrer Spieler. Auch Kosovas Sprecher Arsim Nuha gestand: „Da hätte man wohl auch auf Freistoß entscheiden können.“ Konsequenzen hatte das Ergebnis aber für keines der beiden Teams. Während Dormagen bereits gerettet war, durfte Kosova schon am letzten Wochenende über den Aufstieg in die Landesliga jubeln. Dort wird die Elf um Max Stellmach künftig aber von einem neuen Coach trainiert. Denn der erst zur Rückrunde gekommene Petrit Rushiti wird seine Arbeit in Hassels nicht fortsetzen. „Er hatte eine sehr weite Anfahrt zu Training und Spiel und kann diesen Aufwand nicht weiter betreiben“, erklärt Arsim Nuha. Wer Nachfolger von Rushiti wird, steht noch nicht fest.