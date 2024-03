Jugenffußball Viele neue Gesichter beim Osterturnier

In Gruppe 1 tritt mit dem Sidney FC erstmals eine australische Mannschaft im Stadion an der Roßstraße an. Angeführt wird die australische Delegation, die bereits am Samstagabend in Düsseldorf landete, vom ehemaligen Bundesliga-Profi Alexander Baumjohann (u. a. FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München). In der Vorrunde trifft Sidney am Donnerstag im zweiten Spiel des Abends zunächst auf den Lokalmatadoren Fortuna.