Hockey-Zweitligist DSD schielt Richtung Bundesliga Zwischen Traum und Realität

Zu ihnen zählen Austin Carter, Tristan Storck und U18-Nationalkeeper Laurenz Ebel, die aus der Jugend hochrücken. In der Rückrunde stoßen zudem die dann spielberechtigten Jugendnationalspieler Julius Stauder und Felix Reusch hinzu. Angesichts der Jugend steht hinter der Saison kein Ausrufezeichen: Ihr müsst! Denn, so Muth: „Wir haben einen hochmotivierten und eingeschworenen Kader, der sich aufgrund des geringen Durchschnittalters immer noch in der Entwicklung befindet. Ihren Leistungszenit dürften die Jungs erst in drei bis vier Jahren erreichen.“