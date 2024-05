Bei deutschen Meisterschaften Boxer von TuS Gerresheim glänzen mit fünf Medaillen

Die Boxer des TuS Gerresheim konnten bei den deutschen U-15 Meisterschaften in Lindow und den U-17-Titelkämpfen in Chemnitz insgesamt fünf Medaillen erringen. Bei den nationalen Titelkämpfen der U 17 in Düsseldorfs Partnerstadt Chemnitz sicherten sich vier von fünf teilnehmenden Gerresheimer Boxern Podestplätze. Der 42-Kilo-Fighter Adam Zahrouni erreichte nach einem vorzeitigen Sieg gegen den Sachsen Justin Aderkast das Finale, wo er dem Berliner Europameisterschaftsteilnehmer Aaron Rakk unterlag und somit den zweiten Platz belegte. Bronze gewannen Ilias Sakhabov (40 Kilo), Youssef Al Manouchi (57 Kilo) und Abdelkarim Bachou (44 Kilo) nach überzeugenden Kämpfen. Lediglich Emin Solsaev (54 Kilo) ging diesmal leer aus. Trainer Steffen Müller plant, die Medaillengewinner für den Klubkampf gegen das Team Brandenburg am 29. Juni in der heimischen Boxhalle an der Heyestraße zu nominieren.