Basketball ART Giants feiern souveränen Sieg

Und doch war der Auswärtssieg das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. „Die Jungs haben sich nicht in Einzelaktionen verloren, sondern unsere Stärken als Team ausgespielt“, urteilte Flabb. In einer besonders in der zweiten Halbzeit aufgeheizten Stimmung, behielten die Gäste immer kühlen Kopf. Die Giants spielten in der Offensive abgezockt, in der Abwehr kompakt und aggressiv. Die Verteidigungsarbeit des ART begann bereits tief in der Hälfte der Lions, so dass das Aufbauspiel der Karlsruher nie rund lief und die Gastgeber ständig in Rückstand lagen. Sieben Minuten vor dem Spielende hatten sich die Düsseldorfer mit 75:56 eine 19-Punkte-Führung erspielt.