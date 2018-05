Lokalsport : Behindertenteam Borussias fährt zur Tischtennis-DM

Düsseldorf Marius Kremer, Jochen Wollmert, Ben Despineux, Julian Pagnotta und Thomas Altrogge wissen jetzt, was sie am 8. und 9. Juni machen: Die Borussen treten bei der deutschen Tischtennis-Behindertenmeisterschaft in Viersen an. Die Teilnahmeberechtigung erspielten sich die Düsseldorfer durch Platz eins in der NRW-Landesliga mit 15:1 Punkten und den damit verbundenen Landesmeistertitel. Die zweite Mannschaft der Düsseldorfer belegt in der Abschlusstabelle Rang fünf. Damit erreichten Michael Müller, Jürgen Kessler, Stephanie Grebe und Klaus Mewes ihr vor der Saison ausgegebenes Ziel.

Am letzten Spieltag war der 6:3-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter Solingen ausschlaggebend. Die beiden weiteren Kontrahenten RBS Solingen III und VSG Wipperfürth ließ Borussia mit jeweils 6:0 abblitzen. Beim 6:3 gegen Solingen führte der überragende Jochen Wollmert mit drei Siegen die Mannschaft zum Erfolg.

(tino)