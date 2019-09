Für das Düsseldorfer Quartett : Guter Start bei Para-Tischtennis-EM

Helsingborg Sandra Mikolaschek, Thomas Schmidberger, Valentin Baus und Ben Despineux überstehen die Gruppenspiele mit Bravour. Das Düsseldorfer Quartett hat sich Medaillen zum Ziel gesetzt.

Im schwedischen Helsingborg ermitteln die Para-Tischtennisspieler derzeit ihre Europameister. Vier Borussen wollen Medaillen in ihren jeweiligen Behindertenklassen. In der Wettkampfklasse (WK) 3 (hohe Querschnittlähmung) ist Rollstuhl-Tischtennisspieler Thomas Schmidberger als Titelverteidiger und Nummer eins der Setzliste ins EM-Turnier gegangen. Im Teamwettbewerb strebt der Borusse gemeinsam mit dem Lindauer Thomas Brüchle ebenfalls die Titelverteidigung an. Schmidberger hat seine beiden Gruppenspiele locker gewonnen und sich für die K.o.-Runden qualifiziert, ebenso wie Valentin Baus, der in der WK 5 (niedrige Querschnittlähmung) an Position zwei gesetzt ist.