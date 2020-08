Beachvolleyball : Olympiasiegerin Walkenhorst ist endlich mal schmerzfrei

Düsseldorf Kira Walkenhorst hat einige Operationen hinter sich. Jetzt ist die Tusa-Spielerin wieder fit. Trotz ihrer großen Erfolge der Vergangenheit macht sie die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft richtig glücklich.

Kira Walkenhorst kann sich noch immer über für sie eigentlich kleine Erfolge freuen. Die 29-Jährige von Tusa 06 war bereits Europa- und Weltmeisterin, ist zudem amtierende Olympiasiegerin – und doch jubelte sie ausgelassen über ihre Qualifikation für die deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft (4. bis 6. September) in Timmendorfer Strand. „Yessssss! We did it! Timmendorf, wir kommen“, postete Walkenhorst in den sozialen Netzwerken.