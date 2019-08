Beachsoccer : Beach Royals scheitern knapp

Düsseldorf Düsseldorfs Beachsoccer-Erstligist blickt trotz der Finalniederlage gegen die Rostocker Robben positiv auf die Saison zurück. Die Beach Royals beenden sie mit der Vize-Meisterschaft.

Spielertrainer Oliver Romrig ist nach der 6:7-Finalniederlage nach Neun-Meter-Schießen gegen die Rostocker Robben zerknirscht. Die Beach Royals müssen sich mit der Vize-Meisterschaft im Beachsoccer begnügen. Doch er wird weiter für sein ganz großes Ziel kämpfen. „Ich bin zwar schon 37 Jahre alt“, sagt er, „aber ich gehe erst in Rente, wenn ich einmal die Schale geholt habe.“ Immerhin macht sich mit einem gewissen zeitlichen Abstand auch Stolz breit. „Ich hoffe, dass jeder in ein paar Tagen realisieren kann, was wir für eine Mega-Saison gespielt haben“, erklärt der Coach. In der Tat hat seine Truppe die Hauptrunde sehr souverän gemeistert, sich nur wenige Schwächen geleistet und als einziges Team die Rostocker besiegt – wenngleich die sich in der deutlich wichtigeren Partie dafür revanchierten.