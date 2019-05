Beachsoccer : Beach Royals holen sieben Punkte zum Auftakt

(td) Oliver Romrig wäre eine gute Wetterfee. Denn die Vorhersagen des 36-Jährigen sind beinahe alle eingetroffen. „Ich habe gesagt, dass der erste Spieltag immer schwer ist“, betonte der Trainer der Beach Royals nach dem Saisonauftakt der Beachsoccer-Bundesliga in Warnemünde.

Dahinter folgt allerdings die Romrig-Truppe. Auch wenn am Ende nicht die angepeilten neun Punkte herumkamen, so waren es immerhin sieben. Gegen den 1. FC Versandkostenfrei siegten die Beach Royals mit 3:2, gegen den BSC Beach Boyz mit 4:2 und gegen Real Münster erkämpften sie sich immerhin einen Zähler durch den 4:3-Erfolg nach Neunmeterschießen. „Der kann am Ende Gold wert sein, weil wir den direkten Vergleich gegen das erste Topteam gewonnen haben“, sagte Romrig.