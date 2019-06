Beachsoccer-Bundesliga : Beach Royals verpassen Sieg in den Niederlanden

Oliver Romrig (Mitte), Spielertrainer der Beach Royals. Foto: Falk Janning/Falk, Janning (jan)

Düsseldorf Am vergangenen Wochenende hat das Team von Trainer Oliver Romrig an einem internationalen Turnier teilgenommen. Nun geht es in der Liga weiter.

Die Beach Royals mussten sich beim Beachsoccer-Turnier im niederländischen Vlissingen mit dem vierten Platz zufriedengeben. Nach einem perfekten Start am Samstag mit drei Siegen aus drei Spielen sowie dem damit verbundenen Gruppensieg scheiterte das Team von Trainer Oliver Romrig am Sonntag im Halbfinale an Beach Soccer Zeeland und verlor mit 1:2. Im Spiel um Platz drei hatten die Düsseldorfer dann ebenfalls mit 1:2 das Nachsehen gegen den Wuppertaler SV.