Beachsoccer : Beach Royals nehmen den nächsten Anlauf

Düsseldorf Der Beachsoccer-Erstligist Beach Royals steht in den Startlöchern für die neue Saison. Die Düsseldorfer gehören zu den Favoriten in der Liga und wollen endlich den Titel gewinnen.

Selbst wenn Romrig und seiner Mannschaft in diesem Jahr der große Wurf gelingen sollte, bedeutet das im Umkehrschluss keineswegs, dass der 39-Jährige sein Trikot tatsächlich an den Nagel hängt. „Ich bin noch fit. Und solange das so bleibt, werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Dafür jucken mir die Füße einfach noch zu sehr“, sagt Romrig.

An drei Wochenenden kämpfen die zehn Kontrahenten um die Plätze für das Final Four, das am 28. und 29. August wie immer in Warnemünde steigt. Zum Auftakt reist die Liga nach Hamburg, der Austragungsort des zweiten Spieltagsevent ist der Unterbacher See in Düsseldorf – und der Abschluss der Hauptrunde findet in München statt. Jedes Team trifft einmal auf jedes andere, bestreitet pro Spieltag also jeweils drei Partien.