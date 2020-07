Beach-Volleyball : Beach-Liga wieder vor Publikum

Düsseldorf Bei den Beach-Volleyballern dominieren die Düsseldorfer. Alexander Walkenhorst und Sven Winter haben bereits acht Matches vor Ende der Herren-Rückrunde das Final Four erreicht. Und bei den Frauen liegen Karla Borger und Svenja Müller auf Tabellenplatz eins. 32 Zuschauer sind wieder zugelassen.

Dafür haben Alexander Walkenhorst und Sven Winter ihre Dominanz weiter ausgebaut und bereits acht Matches vor Ende der Herren-Rückrunde das Final Four erreicht. Nach 19 Matches hatten die beiden TuSAner 18 Siege erspielt, damit 36 Punkte gesammelt und 20 Zähler Vorsprung vor Moritz Klein/Milan Sievers auf Platz fünf. Da waren nur noch 16 Punkte zu verteilen. Walkenhorst/Winter waren am Endspielwochenende mit von der Partie.Dabei war Walkenhorst gar nicht zufrieden. Es ist mir alles zu kalt. Mach mal wärmer“, nörgelte der 2.06-Meter Mann in den sozialen Medien. „Ach ja: Regen auch zurückbauen.“ Die schwierigen äußeren Bedingungen, auch am Montag wechselte es ständig zwischen strahlender Sonne und geschlossener grauer Wolkendecke aus der es auch mal mächtig schauerte, zwischen windstill und sturmartigen Böen, schien Walkenhorst und Winter auch die gute Stimmung auf dem Spielfeld zu verhageln. „Zwei Arbeitssiege am Sonntag vertreiben die gute Laune“, so Walkenhorst. Spielerisch kam das Düsseldorf-Duo nicht an die eigenen Erwartungen heran. Aber dank ihres hohen sportlichen Grundniveaus und guter Abstimmung erarbeiteten sie sich die Siege. So hatte die TuSA-Paarung mit einem 21:18, 21:17-Erfolg über Klein/Sievers für den eigenen Einzug ins Final Four gesorgt. „Wir haben zu lange immer und immer wieder die selben Sachen gemacht. Darauf konnten sich Alex und Sven gut einstellen“, übt Milan Sievers Selbstkritik. „Aber ansonsten haben wir ein paar gute Bälle im Block und in der Abwehr geholt.“ So wurde Milan Sievers, wegen seiner langen Arme im Block auch „Tentakel-Thorsten“ genannt, von der Internet-Gemeinde auch zum besten Spieler dieser Partie gewählt.