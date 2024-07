Großer Umbruch bei Pro-A-Basketballern ART Giants mit neuem Kader am Start

Auf der Homepage der 2. Basketball Bundesliga Pro A ist der Countdown bereits gestartet: In neun Wochen beginnt die neue Saison in der zweithöchsten Liga Deutschlands. Auch der Spielplan ist bereits veröffentlicht. An den ersten vier Spieltagen müssen die ART Giants gleich dreimal in der Fremde antreten. Am 21. September starten sie mit einer Auswärtspartie bei den Dresden Titans. Danach folgt der Auftritt bei den VfL SparkassenStars Bochum, die dank einer Wildcard wieder in der Pro A vertreten sind. Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Düsseldorfer am 5. Oktober gegen Science City Jena.