Basketball Basketballer der TG 81 zurück in der Erfolgsspur

Wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind die Basketballer der TG 81. Den Capitol Bascats gelang im Tabellenkeller der Oberliga ein ganz wichtiger Sieg. Dagegen musste der ART eine hauchdünne Niederlage einstecken.



2. Regionalliga: TG 81 – BG Kamp-Lintfort 74:61 (35:35) Ohne das Trio Hustert, Böhm und van Elten, dafür aber mit den drei Rückkehrern Deion Giddens, Yan Kheir (lange verletzt) und Christoph Knieper (Saisondebüt nach Verletzung) empfing der Spitzenreiter den Tabellenneunten. In der ersten Hälfte taten sich die Oberbilker etwas schwer. „Zumindest aber haben wir einige gegnerische Spieler in Foulprobleme gebracht und müde gemacht. Das hat sich in der zweiten Halbzeit ausgezahlt“, erklärte Trainer Tim Brückmann. Nach bis dahin völlig ausgeglichenem Spielverlauf setzte sich seine Mannschaft ab Mitte des dritten Viertels ab. „Als wir mit 20 Punkten vorne lagen, haben wir angefangen zu rotieren. So hat jeder Einsatzzeit bekommen“, resümierte Brückmann.



Frauen-Oberliga: Hürther BC II – Capitol Bascats (33:37) „Das war ein taktisch perfektes Spiel. Moral und Einstellung waren erste Sahne. Die Anweisungen haben die Spielerinnen hervorragend umgesetzt. Ein völlig verdienter Sieg“, schwärmte Trainer Marco Wißfeld vom Auftritt seiner Mannschaft. Die Bascats präsentierten sich von Beginn an hellwach und hielten gegen den körperlich klar überlegenen Gegner mit Fitness, Taktik und Geschwindigkeit dagegen. Nach ausgeglichenem ersten Abschnitt gelang den Düsseldorferinnen ein 13:3-Lauf, ähnlich wie nach der Pause. Doch der Ligafünfte schlug beide Male zurück. „Die Gangart des Gastgebers wurde noch ruppiger, in einer Phase konnten wir nur von der Freiwurflinie punkten“, betonte Wißfeld. Auch der letzte Abschnitt war heiß umkämpft, bei jeweils fünf schnellen Teamfouls ging es ständig an die Linie. Hier präsentierten sich die Bascats treffsicherer und jubelten am Ende über den wichtigen Sieg.



Frauen-Oberliga: TG Neuss II – ART 55:54 (21:32) In der ersten Halbzeit zeigten die Düsseldorferinnen eine sehr starke Leistung. „Unsere Defensive war im zweiten Viertel großartig, da haben wir nur fünf Punkte zugelassen“, freute sich Trainer Robert Shepherd. Bis zur Pause erarbeiteten sich seine Spielerinnen einen Elf-Punkte-Vorsprung. Doch danach agierten die abstiegsbedrohten Neusserinnen mit mehr Energie. Erschreckend: 17 Freiwürfe vergab der ART. „In solch einem engen Spiel hätten wir ein paar Punkte von der Freiwurflinie gut gebrauchen können“, so Shepherd. Auch konditionelle Rückstände sah er nach der sechswöchigen Winterpause. „Wir müssen uns wieder in Form bringen. Die nächsten Wochen werden hart“, kündigte er an.